Ταλιμπάν ξυλοκόπησαν γυναίκες διαδηλώτριες και έριξαν πυρά στον αέρα το Σάββατο για να διαλύσουν μια σπάνια συγκέντρωση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, λίγα μόλις 24ωρα πριν από την πρώτη επέτειο της επιστροφής της οργάνωσης στην εξουσία.

Περίπου 40 γυναίκες έκαναν πορεία προς το υπουργείο Παιδείας στην Καμπούλ, φωνάζοντας «ψωμί, δουλειά και ελευθερία».

Η 15η Αυγούστου Αυγούστου είναι μια «μαύρη» μέρα για το Αφγανιστάν καθώς εκείνη τη μέρα, το 2021, οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία της χώρας.

Παρά τις δεσμεύσεις που δόθηκαν όταν ανέλαβε την εξουσία, οι Ταλιμπάν έχουν περιορίσει τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν , συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των μαθητών γυμνασίου από το σχολείο.

Brave women of #Afghanistan continue to protest against the strict Taliban rule on the streets of Kabul pic.twitter.com/D4uzrGqvmH

Ορισμένοι διαδηλωτές που κατέφυγαν σε κοντινά καταστήματα κυνηγήθηκαν και ξυλοκοπήθηκαν από μαχητές Ταλιμπάν με τα τουφέκια τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Η 15η Αυγούστου είναι μια μαύρη μέρα», καθώς ζητούσαν δικαιώματα στην εργασία και πολιτική συμμετοχή.

First they deny basic rights such as #education and the right to assembly then when #women do #protest it’s taken to be a provocation and worthy of firing live rounds at. Sad state of #Afghanistan.

pic.twitter.com/WCqc1VCHtk

— Obaidullah Baheer (@ObaidullaBaheer) August 13, 2022