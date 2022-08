Η Νότιγχαμ Φόρεστ προετοιμάζεται πυρετωδώς για το πρώτο της παιχνίδι στην Premier League έπειτα από 32 ολόκληρα χρόνια.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα με τη Νιούκασλ (6/8, 17:00) στο St. James’ Park, η Φόρεστ παρουσίασε με εντυπωσιακό τρόπο την τρίτη εμφάνιση της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η παρουσίαση της νέας φανέλας έκλεψε τις εντυπώσεις στο Νησί, καθώς είναι γεμάτη ρετρό πινελιές, εντυπωσιακά χρώματα και συναισθήματα από τις καρδιές των οπαδών της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνιση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

…Introducing our 2022/23 season third kit. 😍

Nottingham Forest are 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄.

Secure your 2022/23 season third kit from 11.08.2022. 🤩

🌳🔴 #NFFC | #PL pic.twitter.com/WNK41P2C3M

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 4, 2022