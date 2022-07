Την επομένη της εισβολής στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πεισματικά να αναγνωρίσει σε ομιλία του την ήττα στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα νέο βίντεο που προβλήθηκε χθες Πέμπτη σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την επίθεση.

«Δεν θέλω να πω ότι οι εκλογές τελείωσαν», φαίνεται να λέει ο Τραμπ σε βίντεο που τραβήχτηκε καθώς έκανε πρόβα για μια ομιλία στις 7 Ιανουαρίου 2021. Την ομιλία είχε ετοιμάσει το προσωπικό του Λευκού Οίκου, με την ελπίδα ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ να απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ηρεμία.

Λίγες ώρες νωρίτερα εξαγριωμένοι υποστηρικτές του Τραμπ είχαν εξαπολύσει τη φονική επίθεση στο Καπιτώλιο, αρνούμενοι να αποδεχθούν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Το βίντεο-ντοκουμέντο, που δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, προβλήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021.

Oh my god. These Trump outtakes are as humiliating as they are incriminating. pic.twitter.com/rI5PHrYx6s

— MeidasTouch.com (@MeidasTouch) July 22, 2022