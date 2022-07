Με ένα χειροκρότημα αποχαιρέτησαν οι Τόρις τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, μετά την τελευταία του ομιλία στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Ο Τζόνσον αναφέρθηκε στη διαδικασία διαδοχής του και τη στάση που κράτησε ο ίδιος, αλλά και το δρόμο που θα πρέπει να βαδίσει ο διάδοχός του.

Ωστόσο, όπως φάνηκε, δεν ενθουσιάστηκαν όλοι με τα όσα ανέφερε ο Μπόρις Τζόνσον.

Σε πλάνο που κατέγραψε το itv news, η Τερέζα Μέι, αδιαφόρησε επιδεικτικά για τον διάδοχό της στην ηγεσία των Συντηρητικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

Συγκεκριμένα, την ώρα που τα μέλη των Τόρις σηκώθηκαν από τα έδρανα για να χειροκροτήσουν το «αντίο» του, που ήταν λίγο… Χολιγουντιανό, καθώς συνοδεύτηκε και από ένα «Hasta la vista, baby!», εκείνη συμπεριφερόταν σαν να έψαχνε κάτι γύρω της ή να ήθελε να κρυφτεί και να μην συμμετέχει σ’ αυτό που συμβαίνει.

Δείτε το βίντεο:

Incredible moment as former PM Theresa May refuses to clap for @BorisJohnson at his last PMQs pic.twitter.com/gPFFBgp6AP

— Shehab Khan ITV (@ShehabKhan) July 20, 2022