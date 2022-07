Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέλεξε τον αναπληρωτή αρχηγό της Κρατικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, μετά την χθεσινή καρατόμηση του Ιβάν Μπακάνοφ, ο οποίος μάλιστα είναι και παιδικός φίλος του Ουκρανού προέδρου.

Ο Βασίλι Βασίλιεβιτς Μαλιούκ θα αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της ουκρανικής Κρατικής Ασφάλειας όπως αναφέρεται σε προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε σήμερα το πρωί.

Meet Vasiliy Malyuk, the new acting head of Ukraine’s State Security Service. (He was previously its first deputy chairman.) pic.twitter.com/KPqq32148K

