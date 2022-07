Τεράστιες πυρκαγιές «σάρωναν» τη δυτική Ευρώπη το Σάββατο, καταστρέφοντας μεγάλες εκτάσεις γης και αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εν μέσω καύσωνα που σπάει ρεκόρ, χωρίς να δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, με τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ραγδαία εξάπλωσή τους, να αναμένεται να συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα.

Στην περιοχή Ζιρόντ στη νοτιοδυτική Γαλλία, περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή καθώς οι ισχυροί άνεμοι κατέστησαν ανέφικτες τις προσπάθειες για περιορισμό των πύρινων μετώπων που κατέκαιγαν πευκοδάση. Αυτή η πυρκαγιά και μια άλλη ακριβώς νότια του Μπορντό, έχουν καταστρέψει σχεδόν 10.000 εκτάρια γης.

VIDEO: Aerial images filmed from a helicopter show the ongoing operation to tackle wildfires in Gironde, southwest France, in the Landiras area. pic.twitter.com/98bA1bR60E

«Έχουμε μια πυρκαγιά που θα συνεχίσει να εξαπλώνεται όσο δεν μπορούμε να την ελέγξουμε», δήλωσε ο Βίνσεντ Φεριέ, αναπληρωτής νομάρχης της Λανγκόν στη Ζιρόντ.

Ένας κάτοικος που ζούσε κοντά στο La Teste-de-Buch έκανε λόγο χαρακτηριστικά για «μετα-Αποκάλυψη». «Δεν το έχω ξαναδεί αυτό», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Στη γειτονική Ισπανία, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με μια σειρά από πυρκαγιές μετά από ημέρες ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που έφτασαν τους 45,7 βαθμούς Κελσίου.

Στα νότια της χώρας, κοντά στην Κόστα ντελ Σολ, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους εξαιτίας μιας μεγάλης πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Μίχας. Πολλοί από αυτούς μεταφέρθηκαν σε αθλητικό κέντρο για να είναι ασφαλείς, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Η αστυνομία πήγαινε πάνω κάτω στο δρόμο με τις σειρήνες αναμμένες και έλεγαν σε όλους να φύγουν. Απλά να φύγουν, χωρίς να δίνουν οδηγίες για το προς τα πού να κατευθυνθούν», δήλωσε ο Βρετανός συνταξιούχος John Pretty, 83 ετών.

Η Ashley Baker, μια Βρετανίδα που ζει στο Μίχας, είπε στο BBC: «Υπάρχουν περίπου 40 σπίτια στην περιοχή μας. Όλοι ήταν πολύ νευρικοί και στέκονταν έξω ή στα μπαλκόνια και παρακολουθούσαν την εξέλιξη της φωτιάς».

Οι παραθεριστές στην παραλία του Τορεμολίνος περιέγραψαν ότι τεράστιες στήλες καπνού υψώνονταν στους λόφους, όπου πολλά αεροσκάφη έδιναν μάχη για να σβήσουν την πυρκαγιά.

Μερικές από τις χειρότερες πυρκαγιές σημειώθηκαν στην Πορτογαλία, όπου ο χειριστής ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους έχασε τη ζωή του την Παρασκευή όταν το αεροπλάνο του συνετρίβη ενώ βρισκόταν σε επιχείρηση στην περιοχή Φοζ Κόα, κοντά στα ισπανικά σύνορα.

Ήταν ο πρώτος θάνατος από τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία μέχρι στιγμής φέτος, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε περισσότερους από 160 ανθρώπους μόνο αυτήν την εβδομάδα. Επίσης εκατοντάδες πολίτες κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές όπου διέμεναν.

Το υπουργείο Υγείας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι 238 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του καύσωνα μεταξύ 7 και 13 Ιουλίου, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα.

Το Σάββατο οι φωτιές σημείωσαν μια ύφεση στη χώρα λόγω και του ότι οι θερμοκρασίες έπεσαν ελαφρά στο μεγαλύτερο μέρος της. Τις προηγούμενες ημέρες το θερμόμετρο είχε σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου.

#ClimateCrisis is real. The wildfires 🔥 in #Portugal are real. We crossed dozens of kilometers of devastated area along the highway between #Braga and #Coimbra. The air smells of ash. Temperatures up to 40 degrees. Forests not yet burning appear dry like zwieback. pic.twitter.com/ZpiCuD5EtL

