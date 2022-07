Με στόχο να αντιμετωπίσει την «οδύνη» που έφεραν στον πλανήτη η πανδημία κοροναϊού και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο μεγιστάνας της πληροφορικής Μπιλ Γκέιτς δωρίζει ακόμα 20 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αυξηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του φιλανθρωπικού ιδρύματός του.

Διαβάστε επίσης: Πώς να αλλάξεις τον κόσμο; Η συμβουλή του Μπιλ Γκέιτς στους νέους

Σε συνδυασμό με τη δωρεά των 3,1 δισ. που ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο επιχειρηματίας Ουόρεν Μπάφετ, το νέο ποσό ανεβάζει τα κεφάλαια του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς σε περίπου 70 δισ. δολάρια, κάτι που καθιστά το ίδρυμα τον μεγαλύτερο φιλανθρωπικό φορέα του κόσμου.

Με ανάρτησή του στον δικτυακό τόπο του ιδρύματος, o συνιδρυτής της Microsoft δηλώνει πως «κι άλλοι σε θέσεις μεγάλου πλούτου και προνομίων θα προσφερθούν να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή».

Although the foundation bears our names, basically half our resources have come from Warren Buffett. His incredible generosity is a huge reason why the foundation has been able to be so ambitious. I can never adequately express how much I appreciate his friendship and guidance. pic.twitter.com/at7MvJKxQv

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022