Την Παρασκευή 24 Ιουνίου η Αργαλαστή γέμισε κόσμο. Το νέο Δημαρχείο Νότιου Πηλίου ήταν πλέον γεγονός ύστερα από περίπου 15 χρόνια προσπαθειών. Οι διασκορπισμένες – μέχρι πριν από μερικές ημέρες – υπηρεσίες έχουν βρει… στέγη στο νέο σύγχρονο κτίριο. Παρ’ όλο, όμως, που τα εγκαίνια του νέου Δημαρχείου ήταν ένα μεγάλο γεγονός για την περιοχή, τα… φώτα έκλεψε η πρώτη απόφαση που υλοποιήθηκε σε αυτό. Και δεν ήταν άλλη από την ανακήρυξη του Στάνλεϊ Πάτρικ Τζόνσον, πατέρα του βρετανού πρωθυπουργού, ως επίτιμου δημότη Νότιου Πηλίου.

Η απόφαση δεν ήταν καθόλου τυχαία. Εγινε, μάλλον, την κατάλληλη στιγμή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλωστε, και το πρόσωπο που τιμήθηκε δεν είναι τυχαίο. Εκτός από πατέρας του Μπόρις Τζόνσον, ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Για μας, όμως, είναι ένας de facto δημότης ακόμη και πριν από την ανακήρυξή του» δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Νότιου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός.

Το δεύτερο σπίτι του

Η πρώτη του επαφή με την Ελλάδα ήταν το μακρινό 1959. Ο Στάνλεϊ Τζόνσον μόλις είχε τελειώσει το σχολείο. Από την Τεργέστη με το τρένο πέρασε στα Σκόπια, από εκεί στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Εκείνη η πρώτη φορά δεν ήταν και η τελευταία, καθώς τα τελευταία 20 χρόνια το Νότιο Πήλιο έχει γίνει δεύτερο σπίτι του.

Σπούδασε Αρχαία Ελληνικά και έμαθε για την Ελλάδα και για το Πήλιο, το μέρος όπου δίδασκαν οι Κένταυροι, όπως ο ίδιος έλεγε, τον μεγάλο Αχιλλέα. «Οποτε πηγαίνω στον Βόλο, σκέφτομαι τον Ιάσονα και τους Αργοναύτες. Τώρα έχω την ευκαιρία να ζήσω και να έχω ένα σπίτι εδώ» έχει πει. Στον παραθαλάσσιο οικισμό Χόρτο, το σπίτι που διατηρεί ανοίγει άλλοτε για λίγες ημέρες και άλλοτε για αρκετές εβδομάδες, ακόμη κι αν ο ίδιος ο Στάνλεϊ φτάνει στα… κρυφά. Οταν, δε, η οικογένεια Τζόνσον δεν χρησιμοποιεί τη βίλα, αυτή βγαίνει προς ενοικίαση. Εχουν, μάλιστα, φτιάξει και μια ιστοσελίδα που τη διαφημίζουν.

«Εχει δεθεί με τη ζωή του τόπου μας κι έχει αποκτήσει καλούς δεσμούς με όλους τους ανθρώπους εδώ. Μαζί του μπορεί να κάνει κανείς την πιο σοβαρή συζήτηση. Μην ξεχνάμε πως ήταν ο στυλοβάτης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Μετράει ο λόγος του, η προσωπικότητά του και η σκέψη του. Την ίδια στιγμή, μπορεί να τον συναντήσεις να πίνει καφέ ή να τρώει στα ταβερνάκια στην πλατεία της Αργαλαστής και να συνομιλεί με τους συγχωριανούς. Είναι απλός και ανοιχτόμυαλος» σημειώνει ο δήμαρχος.

Εξάλλου, μόνο ένας τέτοιος χαρακτήρας θα είχε δεχθεί να πάρει μέρος στο διάσημο ριάλιτι παιχνίδι «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!». Το 2017, ο πατέρας του βρετανού πρωθυπουργού, έχοντας κλείσει τα 77 του χρόνια, βρέθηκε για 18 ημέρες μαζί με άλλους συμπαίκτες του στη ζούγκλα, αποκτώντας τον τίτλο του γηραιότερου παίκτη στο συγκεκριμένο σόου.

Σε άπταιστα ελληνικά

Τόσο οι σπουδές του όσο και η επαφή του με την Ελλάδα, πάντως, τον έχουν βοηθήσει ώστε στις καθημερινές του συνομιλίες να επιλέγει τα ελληνικά. «Γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και στον προφορικό λόγο το μόνο που ίσως ξενίζει είναι ο τονισμός του» προσθέτει ο Μιχάλης Μιτζικός.

Μετά την ανακήρυξή του, μάλιστα, ο Στάνλεϊ Τζόνσον εξέφρασε στα ελληνικά την ικανοποίησή του. «Μπορώ να πω ειλικρινά ότι είναι πραγματικά το αγαπημένο μου μέρος σε ολόκληρο τον κόσμο: ο ήλιος, η θάλασσα, η αρχιτεκτονική, η ιστορία, η άγρια ζωή και πάνω από όλα, φυσικά, οι άνθρωποι. Η Ελλάδα είναι η χώρα που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης» δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ανακήρυξή του, εξάλλου, ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να έρθει για ακόμη μια φορά στην επιφάνεια το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. «Στο πλαίσιο όλων των προσπαθειών που γίνονται το τελευταίο διάστημα για το μεγάλο αυτό ζήτημα, ακόμη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, θεώρησα πως ήταν κατάλληλη στιγμή να του ζητήσω να μεταφέρει στον γιο του την επιθυμία των Ελλήνων για την επιστροφή των Γλυπτών» καταλήγει ο δήμαρχος Νότιου Πηλίου.