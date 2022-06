Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία, την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτό πάνω από 1.000 άνθρωποι, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως μαίνεται φωτιά.

«Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον αριθμό των θυμάτων», δήλωσε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για απολογισμό θυμάτων.

Ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Μελέτσκι σε ανάρτησή του στο facebook τόνισε πως μια ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε μια τοποθεσία «γεμάτη με πλήθος», προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

Διαβάστε επίσης: Ουκρανία: Πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό

Πρόσθεσε πως βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα, όπου ανήκει το Κρεμεντσούκ, ο Ντίμτρι Λουνίν τόνισε πως ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κτίριο σε μια επίθεση στην πόλη. «Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα», είπε ο Λουνίν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε τη Δευτέρα βίντεο στο λογαριασμό του στο Telegram καταγγέλλοντας ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ, στην κεντρική Ουκρανία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι «Οο κατακτητές εκτόξευσαν ρουκέτες στο εμπορικό κέντρο, όπου βρίσκονταν περισσότεροι από χίλιοι πολίτες. Το εμπορικό κέντρο καίγεται, οι διασώστες δίνουν μάχη με τη φωτιά, είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον αριθμό των θυμάτων».

«(Δεν υπήρχε) κανένας κίνδυνος για τον ρωσικό στρατό. Καμία στρατηγική αξία. Μόνο η προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, που τόσο εξοργίζει τους κατακτητές» τόνισε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.



How many more civilians does Russia have to kill for the United States, Britain and the EU to finally give Ukraine enough heavy weapons to stop these terrorists?#RussiaIsATerroristState #russia #russianwarcrimes @POTUS@VP @SecBlinken @SecDef @WHCOS @JakeSullivan46 @JOD46 pic.twitter.com/FdpueE9mcz

— Назар (@Nazar82487103) June 27, 2022