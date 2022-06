Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στη ρωσική πυραυλική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα, ο Ντίμτρι Λουνίν, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

«Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση στο Κρεμεντσούκ λόγω της πυραυλικής επίθεσης», δήλωσε ο Ντμίτρο Λούνιν.

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις εντεινόμενες μάχες στην Ουκρανία και για την «αξιοκατάκριτη» επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίτς.

«Είναι αξιοθρήνητο, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Οποιοδήποτε είδος μη στρατιωτικής υποδομής, κάτι που περιλαμβάνει προφανώς εμπορικά κέντρα και αμάχους, δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχος», είπε ο Ντουζαρίτς σε δημοσιογράφους.

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk, in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU

