Τρένο που πήγαινε από το Σικάγο στο Λος Άντζελες εκτροχιάστηκε στο Κάνσας του Μιζούρι με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς. Στο τρένο επέβαιναν 243 άτομα, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

BREAKING: An Amtrak Southwest Chief train bound for Chicago derailed after leaving Kansas City in north-central Missouri. Injures were reported among the 243 passengers on board. https://t.co/Yn7cJH5IHY

