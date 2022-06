Ένα από τα νεότερα θύματα ένοπλης βίας στο Σικάγο είναι το κοριτσάκι που σε τέσσερις μέρες θα γινόταν 6 μηνών και πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου, ενώ βρισκόταν στο πίσω μέρος αυτοκινήτου στο South Side του Σικάγο.

Το βρέφος, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως Σεσίλια Τόμα, χτυπήθηκε στο κεφάλι από οπλοφόρο που επέβαινε σε άλλο όχημα στη γειτονιά South Shore, σύμφωνα με την αστυνομία και το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Κουκ.

Κατά το επεισόδιο, τραυματίστηκε και ένας 41χρονος, που επέβαινε σε άλλο όχημα και δέχτηκε σφαίρα κοντά στο μάτι του, ανακοίνωσε η αστυνομία του Σικάγο.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνονται εκκλήσεις στο δράστη να παραδοθεί για να σώσει τη συνείδησή του.

«Μόλις αφαιρέσατε τη ζωή αυτού του μωρού. Αυτό το μωρό ήταν βρέφος, αυτό το μωρό δεν σου έκανε τίποτα», είπε ο υποψήφιος δήμαρχος του Σικάγο, Ja’ Mal Green, που προσφέρει αμοιβή 5.000 δολάρια για πληροφορίες μετά τον πυροβολισμό.

A 5 month old girl was just shot in the head in Chicago. My heart breaks for this young girl & her family. I am offering a $5,000 reward NOW to someone who comes forward to give answers that can lead to an arrest & conviction! $2,500 when they are arrested, $2,500 when convicted.

— Ja’Mal Green (@JaymalGreen) June 25, 2022