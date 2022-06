Τρέλα και πανικός στο Σαν Φρανσίσκο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να γιορτάζουν την κατάκτηση του 7ου δαχτυλιδιού στο NBA.

H αρμάδα του Στιβ Κερ επέστρεψε στην κορυφή του NBA έπειτα από τέσσερα χρόνια, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να δίνουν το «παρών» στη μεγάλη παρέλαση των πρωταθλητών.

Το Σαν Φρανσίσκο πλημμύρισε από τους οπαδούς των Πολεμιστών, που αποθέωσαν τους παίκτες του Κερ για τη νέα, τεράστια επιτυχία.

Η σαμπάνια έρεε άφθονη από τα ανοιχτά πούλμαν που μετέφεραν τους νέους πρωταθλητές, ενώ την παράσταση έκλεψαν ο Στεφ Κάρι και ο Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο εκρηκτικός παίκτης των Γουόριορς κατέβηκε από το λεωφορείο για να παραγγείλει παγωτό, έριξε τα… γαλλικά του στους haters και δεν ασχολήθηκε με κανένα αρνητικό σχόλιο.

Από την άλλη, ο ηγέτης της ομάδας ήταν μέσα στην… τρελή χαρά, πηγαίνοντας στην παρέλαση με ολόκληρη τη συλλογή των τροπαίων από τη φετινή σεζόν (μαζί με το MVP του All Star Game), αλλά και με ένα νέο κολιέ που περιελάμβανε τα υπόλοιπα τρία δαχτυλίδια πρωταθλητή που έχει κατακτήσει.

Δείτε το χαμό που επικράτησε στη γιορτή των Γουόριορς:

MAN OF THE PEOPLE pic.twitter.com/OeMZuGpkkB

What they gonna say now??? pic.twitter.com/4dV4iT69ZH

Draymond really got off the bus and ordered ice cream 😭 pic.twitter.com/aliVEELviO

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 20, 2022