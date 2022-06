Ο Στεφ Κάρι κατάφερε να οδηγήσει τους Γουόριορς στο τέταρτο πρωτάθλημα τις τελευταίες οκτώ χρονιές, κατακτώντας και πρώτη φορά το βραβείο του MVP των τελικών.

Ο σούπερ σταρ των Πολεμιστών ήταν σε φοβερή κατάσταση σε όλη την post season και κατάφερε να βγάλει το πολύ καλό του πρόσωπο και στους τελικούς.

Μάλιστα, ο 34χρονος γκαρντ έφθασε και σε ένα σπουδαίο επίτευγμα-στατιστικό, στο οποίο δεν είχε φθάσει ποτέ ξανά κανείς στο παρελθόν στην ιστορία του NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κάρι είχε περισσότερους από 30 πόντους κατά μέσον όρο στους τελικούς, έχοντας λιγότερες από πέντε προσπάθειες για βολές ανά παιχνίδι, καθώς ο Chef είχε μόλις 4,7 προσπάθειες ανά ματς από τη γραμμή των βολών.

Κανένας άλλος στην ιστορία του NBA δεν είχε σε τελικούς τόσο λίγες προσπάθειες από τη γραμμή των βολών έχοντας παράλληλα 30+ πόντους.

Stephen Curry is the ONLY player in NBA history to average over 30 PPG in the NBA Finals with less than 5 Free Throw Attempts (4.7) per game. pic.twitter.com/HPTz5lJIZH

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) June 20, 2022