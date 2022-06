Επίσκεψη στην Τουρκία σχεδιάζει την Πέμπτη 23 Ιουνίου ο υπουργός Εξωτερικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ καθώς και περιφερειακά θέματα.



Σήμερα Κυριακή και πριν την ανακοίνωση της επίσκεψης Λαπίντ στην Τουρκία, ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό ομόλογο του, Ισαάκ Χερτζόγκ.

President @RTErdogan spoke by phone with President Isaac Herzog of Israel.

The call addressed the Türkiye-Israel relations and regional matters.

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) June 19, 2022