Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στο τέλος Ιουνίου δεν αποτελεί προθεσμία για τη λήψη απόφασης για τις υποψηφιότητες ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Συμμαχία, στις οποίες αντιτίθεται η Τουρκία, δήλωσε σήμερα, Σάββατο, ο εκπρόσωπος του προέδρου της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν.

Η Σουηδία και η Φινλανδία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στη Συμμαχία τον περασμένο μήνα, ορμώμενοι από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εντούτοις, οι αιτήσεις τους βρίσκουν εμπόδια από την Άγκυρα, που κατηγορεί τις δύο σκανδιναβικές χώρες ότι υποστηρίζουν Κούρδους μαχητές.

Ενώ Στοκχόλμη και Ελσίνκι αναφέρουν πως οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία, ο Ερντογάν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Άγκυρα δεν έχει λάβει καμία απάντηση στα αιτήματά της, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής υποστήριξης σε ομάδες που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατικές, την άρση του εμπάργκο όπλων στην Άγκυρα και την έκδοση υπόπτων που η Τουρκία ζητά.

Μιλώντας στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μαδρίτη, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν και επικεφαλής σύμβουλος ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, Ιμπραχίμ Καλίν, επανέλαβε ότι η πρόοδος στις υποψηφιότητες για ένταξη εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η Σουηδία και η Φινλανδία θα απαντήσουν στα τουρκικά αιτήματα.

«Δεν νιώθουμε ότι βρισκόμαστε υπό χρονικό περιορισμό, όπως η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Καλίν, προσθέτοντας ότι ενώ η σύνοδος είναι σημαντική για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων, όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η συνεργασία εντός της Συμμαχίας, τα υποψήφια μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να λάβουν μέτρα για την άμβλυνση των ανησυχιών των σημερινών μελών.

«Δεν νιώθουμε ότι βρισκόμαστε κάτω από οποιαδήποτε χρονική πίεση, όπως ‘ας τελειώνουμε με αυτό, μέχρι τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ’. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι η Σουηδία και η Φινλανδία να διατυπώσουν ανοιχτά, ξεκάθαρα και συγκεκριμένα τι είδους μέτρα θα λάβουν όσον αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Οποιαδήποτε αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ απαιτεί την ομόφωνη έγκριση από τα 30 κράτη μέλη του. Η Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ για περισσότερα από 70 χρόνια, έχει δηλώσει ότι δεν θα αλλάξει την θέση της, εάν οι σκανδιναβικές χώρες δεν κάνουν «συγκεκριμένα βήματα» αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες της.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, ότι θα συγκαλέσει ανώτερους αξιωματούχους από τη Φινλανδία, την Σουηδία και την Τουρκία στις Βρυξέλλες, μέσα στις επόμενες ημέρες, για να συζητήσουν το θέμα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, την Παρασκευή, συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν. Με ανάρτησή του στο Twitter, o Γενς Στόλτενμπεργκ είπε ότι συζήτησε με τη Φινλανδή πρωθυπουργό «την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της Τουρκίας και να προχωρήσουμε» με τις αιτήσεις ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Great to meet with Prime Minister @MarinSanna of our close partner #Finland in Washington. We discussed the need to address #Turkey‘s concerns & move forward with the #NATO membership application by Finland & Sweden. pic.twitter.com/wPTjhYHMLy

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 3, 2022