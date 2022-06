Την μικρή Λίλιμπετ σύστησαν στη βασίλισσα Ελισάβετ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Το ζευγάρι -δύο χρόνια μετά το «διαζύγιο» με το παλάτι- βρίσκεται στο Λονδίνο για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της μονάρχη.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, στο πλαίσιο των εορτασμών γευμάτισαν μαζί της κεκλεισμένων των θυρών και εκεί η βασίλισσα συνάντησε για πρώτη φορά τη δισέγγονή της.

Το όνομα Λίλιμπετ, που επέλεξαν ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, προέρχεται από το χαϊδευτικό της βασίλισσας Ελισάβετ και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά όταν η ίδια ήταν μικρό παιδί και δεν μπορούσε να προφέρει σωστά το όνομά της.

