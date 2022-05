Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο έδωσε σήμερα εντολή για τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής διοίκησης στο νότιο τμήμα της χώρας που συνορεύει με την Ουκρανία, σύμφωνα με βιντεοσκοπημένες δηλώσεις του.

Lukashenko ordered the creation of an operational command of the Armed Forces of the Republic of #Belarus in the #Ukrainian direction. pic.twitter.com/XrSPNoGrfZ

— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2022