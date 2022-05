Οι μαχητές του τάγματος Αζόφ με αναρτήσεις φωτογραφιών στο Telegram δείχνουν τις συνθήκες, στις οποίες βρίσκονται οι τραυματίες υπερασπιστές της Μαριούπολης, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

«Όλος ο πολιτισμένος κόσμος πρέπει να δει τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι τραυματίες, τους ακρωτηριασμένους υπερασπιστές της Μαριούπολης και να δράσει. Σε συνθήκες έλλειψης κάθε υγιεινής, με ανοιχτές πληγές, με γάζες που δεν είναι πια αποστειρωμένες, χωρίς τα αναγκαία φάρμακα και χωρίς τροφή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι οι στρατιωτικοί που φαίνονται στις φωτογραφίες και ακόμη εκατοντάδες που έχουν μείνει στο εργοστάσιο Αζοφστάλ, έχουν βαριά τραύματα.

«Ζητούμε την άμεση απομάκρυνση των τραυματιών στρατιωτών και τη μεταφορά τους σε εδάφη ελεγχόμενα από την Ουκρανία, όπου μπορούν να τους βοηθήσουν και να τους φροντίσουν κατάλληλα» , έγραψαν οι υπερασπιστές της Μαριούπολης.

Παράλληλα απευθύνουν έκκληση στον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό να επιβεβαιώσουν τις αρχές τους, με το να σώσουν τους τραυματίες που δεν είναι πλέον μαχητές.

Wounded #Azov warriors. Doctors try to do the impossible but there is no medicine and conditions are horrible. They must be evacuated. They must be given a chance to live. #AzovstaI #Mariupol pic.twitter.com/vZ9D0PE179

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2022