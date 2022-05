Οι Αμερικάνοι όσο και εάν θέλουν να εμφανίζουν τους εαυτούς τους φιλελεύθερους (στον τρόπο σκέψης) έχουν συχνά νοοτροπία που παραπέμπει σε ένα σκοτεινό πουριτανικό μεσαίωνα.

Και δεν αναφερόμαστε για περιοχές όπως η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Σικάγο, το Σαν Φρανσίσκο, ή το Λος Άντζελες. Μιλάμε για περιοχές του άγριου Νότου των ΗΠΑ εκεί που η οπλοκατοχή θεωρείται προσόν, η ζωή των μαύρων δεν αξίζει (ακόμη και σήμερα) και τα όρια της ηθικής είναι χέρι χέρι με τον ακραίο συντηριτισμό.

Ο ρεπουμπλικάνος τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σήμερα που δεν κυβερνά έχει φροντίσει με τις πράξεις του να χωρίσει στα δυο τις ΗΠΑ. Έτσι πριν τις εκλογές είχε τοποθετήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, 5 δικούς του συντηρητικούς δικαστές οι οποίοι με τις αποφάσεις τους πάνε να βάλουν φωτιά.

Ο διορισμένος δικαστής από τον Τραμπ, Σάμιουελ Αλίτο με απόφαση του (που αποκάλυψε το Politico) θεωρεί πως η απόφαση «Ροόυ κατά Γουέιντ» του 1973 που επέτρεπε τις αμβλώσεις, και τις νομιμοποίησε σε εθνικό επίπεδο, είναι εσφαλμένη.

Τον δικαστή Αλίτο και την νέα του απόφαση στηρίζουν άλλοι 4 δικαστές διορισμένοι και αυτοί από τον Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι Κλάρενς Τόμας, Νιλ Γκόρσατς, Μπρετ Κάβανο και Ειμι Κόνι Μπάρετ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η μια μετά την άλλη οι νότιες συντηρητικές Πολιτείες, έχουν το δικαίωμα με νόμο να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις στην επικράτεια τους, καθιστώντας αυτές αλλά και τις γυναίκες που τις κάνουν, ως παράνομες.

Βουλευτές στη Λουιζιάνα προωθούν νομοσχέδιο που θα απαγορεύει εντελώς τις αμβλώσεις σε αυτή την πολιτεία των ΗΠΑ, δίνοντας συνταγματικά δικαιώματα «σε όλα τα αγέννητα παιδιά από τη στιγμή της γονιμοποίησης», και βάσει του οποίου οι αμβλώσεις θα θεωρούνται ανθρωποκτονία.

Η κίνηση αυτή έγινε την Τετάρτη δύο ημέρες μετά τη διαρροή προσχεδίου γνωμοδότησης του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας με την οποία ανατρέπεται η ιστορική απόφαση του 1973 που νομιμοποίησε τις αμβλώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Το νομοσχέδιο στη Λουιζιάνα είναι ένα από τα δεκάδες που προωθούν οι βουλευτές στις συντηρητικές πολιτείες των ΗΠΑ με στόχο να περιορίσουν την πρόσβαση στην άμβλωση και ένδειξη ότι οι Ρεπουμπλικάνοι νιώθουν ενθαρρυμένοι από τη διαρροή αυτή.

Ο βουλευτής της Λουιζιάνα Ντάνι ΜακΚόρμικ, Ρεπουμπλικανός, που εισήγαγε το νομοσχέδιο περί «Κατάργησης της Άμβλωσης» τον Μάρτιο, δήλωσε ότι η πολιτεία δεν θα πρέπει να αναμένει την τελική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αλλά να συνεχίσει της προσπάθειές της να εμποδίσει την πρόσβαση στην άμβλωση.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε το Ανώτατο Δικαστήριο», τόνισε ο ίδιος την Τετάρτη. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά από τη σχετική κοινοβουλευτική επιτροπή και τώρα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λουιζιάνα.

Το νομοσχέδιο τροποποιεί την τρέχουσα νομοθεσία περί ανθρωποκτονίας και αναφέρει ότι στόχος του είναι «να διασφαλίσει το δικαίωμα στη ζωή και την ίση προστασία όλων των αγέννητων παιδιών από τη στιγμή της γονιμοποίησης, παρέχοντας τους προστασία βάσει των ίδιων νόμων που προστατεύουν τους άλλους ανθρώπους».

Το νομοσχέδιο φαίνεται ότι θα επιτρέπει τη δίωξη οποιουδήποτε υποβάλλεται σε άμβλωση ή πραγματοποιεί την επέμβαση αυτή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καταγγέλλουν οι αντίπαλοί του.

«Αυτό που κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι τροποποιεί συγκεκριμένα το έγκλημα της ανθρωποκτονίας και το έγκλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης ώστε να διώκονται άνθρωποι, περιλαμβανομένων των εγκύων, σε οποιοδήποτε στάδιο της κύησης», επεσήμανε η Έλι Σίλινγκ δικηγόρος από τη Λουιζιάνα που εκπροσωπεί κλινικές που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε γυναίκες.

