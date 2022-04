Μυστήριο επικρατεί γύρω από την υπόθεση θανάτων και εξαφανίσεων Ρώσων ολιγαρχών αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μελών των οικογενειών τους.

Οι θάνατοι πλήθυναν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις κυρώσεις της Δύσης εναντίον τους.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, η πρώτη υπόθεση αφορά τον θάνατο του Βλαντισλάβ Αβάγιεφ μόλις 51 ετών, στις αρχές του μήνα, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της τράπεζας Gazprombank.

Στις 18 Απριλίου βρέθηκε νεκρός στα περίχωρα της Μόσχας με ένα πιστόλι στο χέρι του. Νεκρή βρέθηκε επίσης η σύζυγός του και η κόρη του.

Τα φιλορωσικά κυβερνητικά μέσα, αναφέρουν πως πρόκειται για έγκλημα πάθους και αναφέρουν πως ο Αβάγιεφ αφαίρεσε τη ζωή του αφού πρώτα πυροβόλησε και σκότωσε την 47χρονη σύζυγό του Γελένα και την 13χρονη κόρη του Μαρία, έχοντας συνειδητοποιήσει πως η σύζυγός του κυοφορεί από άλλον άνδρα.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά το θάνατο του 55χρονου Ρώσου πολυεκατομμυριούχου και πρώην διευθυντή της Novatek, ( Ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου) Σεργκέι Προτοσένια.

Ο Προτοσένια, βρέθηκε απαγχονισμένος στις 20 Απριλίου στο θέρετρο Γιορέτ Ντε Μάρ στην Ισπανία. Νεκρή βρέθηκε επίσης η 53χρονη σύζυγός του Νατάλια και η 18χρονη κόρη του Μαρία.

Η εκδοχή σε αυτή την υπόθεση, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές είναι πως ο Προτοσένια κρεμάστηκε αφού πρώτα σκότωσε με τσεκούρι αλλά και μαχαίρι την σύζυγό και την κόρη του. Ωστόσο υπάρχουν και εκδοχές που δεν αποκλείουν την πιθανότητα να έχουν δολοφονηθεί και οι τρεις τους.

Παράλληλα, ο Βασίλι Μέλνικοφ, ιδρυτής της ιατρικής εταιρείας «ΜedStom», ο οποίος βρέθηκε νεκρός μαζί με την σύζυγο και τους 2 γιούς του, στις 25 Μαρτίου στο Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας μέσα στο υπερπολυτελές του διαμέρισμα του. Τόσο ο Μέλνικοφ όσο και οι άλλοι τρεις νεκροί έφεραν μαχαιριές.

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in #NizhnyNovgorod.

The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022