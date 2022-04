Μετά τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν ότι είναι προσεκτικός με τους όρους, αναφερόμενος στη λέξη «γενοκτονία», και το σχόλιο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «μας πληγώνει πολύ», ο τελευταίος έγραψε σε tweet του ότι τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.

Στην επικοινωνία των δύο ηγετών συζητήθηκε, ακόμη, τόσο το θέμα της ουκρανικής αντίστασης όσο και οι διαπραγματεύσεις που επίκεινται ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

«Είχαμε συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Συζητήσαμε για την έρευνα πάνω στα ρωσικά εγκλήματα και την αντίστασή μας απέναντι στον εισβολέα. Εκτιμούμε την έμπρακτη στήριξη της Γαλλίας. Συζητήθηκε και η διαπραγματευτική διαδικασία. Παλεύουμε για ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη».

Held negotiations with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Discussed the investigation of Russian crimes, the resistance of 🇺🇦 people to the invader. We appreciate the strong support of 🇫🇷. The negotiation process was also discussed. We strive for peace in Ukraine, in Europe!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2022