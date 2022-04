Πενήντα εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η Παρί Σεν Ζερμέν τα τρία επόμενα χρόνια, μετά τη συμφωνία με την GOAT, μια διαδικτυακή πλατφόρμα lifestyle.

«Η πλατφόρμα lifestyle επόμενης γενιάς εντάσσεται στον πιο κομψό ποδοσφαιρικό σύλλογο του κόσμου» αναφέρει χαρακτηριστικά ο γαλλικός σύλλογος.

Εκτός από την παρουσία του λογότυπου της GOAT στο μανίκι της φανέλας της ανδρικής ομάδας του συλλόγου, οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για να προωθήσουν την premium πλατφόρμα της εταιρείας.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντυπώσεις είναι ότι από την διαφημιστική καμπάνια της Παρί Σεν Ζερμέν, απουσιάσει ο Κιλιάν Μπαπέ. Συγκεκριμένα απεικονίζονται οι Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ, Πρέσνελ Κιμπέμπε, Μάρκο Βεράτι, Αχράφ Χακίμι και όχι ο 23χρονος Γάλλος επιθετικός.

Όλα αυτά την ώρα που το μέλλον του Γάλλου σούπερ σταρ στους Παριζιάνους μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται ακόμη σε συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας του, με την Ρεάλ Μαδρίτης να παρακολουθεί τις εξελίξεις…

🆕📲👕

Le @PSG_inside et la plateforme digitale globale et lifestyle @goatapp annoncent un important partenariat pluriannuel, scellant la présence de 𝗚𝗢𝗔𝗧 sur la manche du maillot parisien dès la saison prochaine, avec des collaborations exclusives et innovantes à venir ❤️💙

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2022