Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, είπε ότι η απειλή από τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπήρχε πάντα, αλλά ότι ο «απερίσκεπτος» τρόπος του Πούτιν με την εισβολή στην Ουκρανία δεν ήταν αναμενόμενος πριν από μια δεκαετία.

Σε συνέντευξη, η οποία θα μεταδοθεί το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Today» του NBC, ο Ομπάμα περιέγραψε τον Πούτιν με τα πιο μελανά χρώματα:

«Ήταν πάντα κάποιος που ήταν τυλιγμένος σε αυτή τη διεστραμμένη, παραμορφωμένη αίσθηση παραπόνων και εθνοτικού εθνικισμού – αυτό το κομμάτι του Πούτιν, νομίζω, ήταν πάντα εκεί. Αυτό που είδαμε με την εισβολή στην Ουκρανία είναι ότι ήταν απερίσκεπτος, με τρόπο που ίσως δεν περίμενες πριν από οκτώ, δέκα χρόνια, αλλά ο κίνδυνος ήταν πάντα εκεί».

Former President Obama weighed in on Putin’s war during an exclusive interview with @alroker. pic.twitter.com/DhKN0Rlo7u

— TODAY (@TODAYshow) April 12, 2022