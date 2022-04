Ο κεντρικός αμυντικός της Μάιντς Μουσά Νιακατέ (Γάλλος με καταγωγή από το Μάλι) είναι ένας πιστός μουσουλμάνος που τηρεί τα προστάγματα του Ισλάμ για το Ραμαζάνι. Έτσι όλη την μέρα δεν βάζει τίποτε στο στόμα του – ακόμη και νερό – μέχρι να δύσει ο ήλιος.

Και ο ήλιος έδυσε όταν ο αγώνας της Μάιντζ με την Άουκσμπουργκ ήταν στο 65ο λεπτό. Τότε ο Νιακατέ ενημέρωσε τον διαιτητή ότι σαν μουσουλμάνος τηρεί το Ραμαζάνι και πλέον ήρθε η ώρα να πιει νερό.

Ο διαιτητής φυσικά σεβάστηκε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του Νιακατέ και διέκοψε τον αγώνα. Ο Νιακατέ που δεν είχε πιει καθόλου νερό όλη μέρα, άρχισε διψασμένος να πίνει τουλάχιστον δυο μπουκάλια.

Play was stopped during Augsburg vs. Mainz 05 so Moussa Niakhaté could have a moment to break his Ramadan fast just after sunset 👏 pic.twitter.com/TwfbcpBfn7

— ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2022