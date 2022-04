Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε μέσω του Twitter την «αποτρόπαιη» επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι ουκρανοί πολίτες φεύγουν για να γλιτώσουν τα χειρότερα. Τα όπλα τους; Καροτσάκια, λούτρινα, βαλίτσες. Σήμερα το πρωί, στον σταθμό του Κραματόρσκ, οι οικογένειες που θα έφευγαν βίωσαν τον τρόμο. Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Αποτρόπαιο», έγραψε ο Μακρόν.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν από την πυραυλική επίθεση στον σταθμό του Κραματόρσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα του Κραματόρσκ, της Μπούτσα, της Μαριούπολης, του Χαρκόβου: παντού στην Ουκρανία, στηρίζουμε τις έρευνες ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Σκεφτόμαστε τις οικογένειες που συνεχίζουν να φεύγουν, θα τις φιλοξενήσουμε στην Ένωσή μας, την Ένωση της ειρήνης», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος στην ανάρτησή του.

«Ως Ευρωπαίοι, επιβάλλουμε νέες κυρώσεις. Και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία σε ανθρωπιστικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο», κατέληξε.

Ukrainian civilians are fleeing the worst. Their weapons? Pushchairs, teddy bears and suitcases. At Kramatorsk railway station this morning, families waiting to leave suffered the unthinkable. Dozens are dead, hundreds wounded. This is an abomination.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2022