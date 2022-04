Γιώργος Γιακουμάκης και Τάσος Μπακασέτας. Δύο Έλληνες παίκτες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Σε Σκωτία και Τουρκία αντίστοιχα. Και οι δυο τους παίκτες, είχαν μια κοινή συνισταμένη. Την ΑΕΚ.

Συμπαίκτες στην Ένωση, πρωταθλητές με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Και οι δυο τους όμως, τράβηξαν χωριστούς δρόμους, με τους ανθρώπους της ομάδας να τους βγάζουν στο… σφυρί.

Η ΑΕΚ δεν υπολόγισε σωστά τις καταστάσεις και τα δεδομένα, προχωρώντας σε ένα διπλό «εγκληματικό» λάθος, που το βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Τα «κιτρινόμαυρα» σφάλματα είναι αμέτρητα τα τελευταία χρόνια.

Ώρες ολόκληρες χρειάζεται κανείς για να τα καταγράψει. Άνθρωποι που δεν έχουν ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου, συμπαρασέρνουν τον δικέφαλο σε δύσβατα μονοπάτια. Κάπως έτσι, Μπακασέτας και Γιακουμάκης βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη εκτός ομάδας και τώρα, βάζουν τα… γυαλιά στους «κιτρινόμαυρους».

«Θεός» στην Τουρκία ο Μπακασέτας

Το καλοκαίρι του 2019, η ΑΕΚ τα έκανε όλα… λάθος. Αρχικά, εμπιστεύτηκε τις τύχες της ομάδας σε έναν άγνωστο προπονητή, που δεν είχε και ιδιαίτερες επιτυχίες να επιδείξει στο βιογραφικό του. Ο δικέφαλος απομάκρυνε τον Μανόλο Χιμένεθ και έφερε στην Ελλάδα τον Πορτογάλο προκειμένου να παίξει «πιο επιθετικό ποδόσφαιρο».

Ο Μιγκέλ Καρντόσο ανέλαβε το «κιτρινόμαυρο» τιμόνι, με τα αποτελέσματα να είναι γνωστά. Φυσικά, άπαντες θυμούνται πως αποτέλεσε παρελθόν από την πρώτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος μετά και το εντός έδρας φιάσκο με την Ξάνθη. Μαινόμενος μπήκε στα κιτρινόμαυρα αποδυτήρια ο Δημήτρης Μελισσανίδης και τον απομάκρυνε…

Ο νέος κόουτς έφερε παίκτες που ήξερε (Ζεράλδες) με τον Τάσο Μπακασέτα να καταλαβαίνει σιγά σιγά πως ο χρόνος του στην ενδεκάδα θα ήταν περιορισμένος. Η μισή Πορτογαλία βρήκε στέγη στον δικέφαλο, με τον «Μπάκα» να οδηγείται στην έξοδο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ζήτησε μεταγραφή, με την ΑΕΚ να τον πουλάει στην Αλάνιασπορ με ένα ποσό της τάξεως των 500.000 ευρώ. Ουσιαστικά, οι Τούρκοι πήραν «κοψοχρονιά» ένα «κιτρινόμαυρο» περιουσιακό στοιχείο. Για την αξία του και την προσφορά του στην ομάδα, τα χρήματα που μπήκαν στα ταμεία της Ένωσης ήταν πολύ λίγα.

Λίγα χρόνια μετά, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας βγάζει… μάτια στην Τουρκία, ανεβάζοντας κατακόρυφα την χρηματιστηριακή του αξία. Ο 28χρονος μεταπήδησε (5 εκατ. ευρώ) στην Τράμπζονσπορ και άπαντες στην Τραπεζούντα πίνουν νερό στο όνομά του.

Με 8 γκολ και 8 ασίστ, ο Μπακασέτας οδηγεί την «Τράμπζο» στη γη της Επαγγελίας και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 46 ολόκληρα χρόνια.

Ο 28χρονος παίκτης κάνει πράγματα και θαύματα στη γειτονική χώρα με τις μεταγραφικές… σειρήνες να μη σταματούν. Μάλιστα, γίνεται λόγος για ζωηρό ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τη ρήτρα αποδέσμευσής του να κυμαίνεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

«Παπάδες» ο Γιακουμάκης

Τον Αύγουστο του 2020, ο Γιώργος Γιακουμάκης βρέθηκε στην «κιτρινόμαυρη» πόρτα της εξόδου. Η αλήθεια είναι πως ο Έλληνας επιθετικός πήρε μπόλικες ευκαιρίες στην ΑΕΚ. Σημείωσε μόλις 3 γκολ σε 48 αναμετρήσεις, με τους ανθρώπους της Ένωσης να αποφασίζουν πως έφτασε η στιγμή για να χωρίσουν οι δρόμοι των δυο πλευρών.

Ο δικέφαλος έβγαλε στη «βιτρίνα» τον Κρητικό φορ, με τη Φένλο να τον κάνει δικό της έναντι μόλις 200.000 ευρώ. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο υπήρξαν και κάποιοι μικροί πανηγυρισμοί στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο για το χρηματικό όφελος που αποκόμισαν.

Ο Γιακουμάκης πήγε αποφασισμένος στην Ολλανδία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εξελίχθηκε σε βαρύ πυροβολικό της Φένλο. Ο νεαρός φορ έκανε… όργια, με τους πάντες να παραμιλούν με τα κατορθώματά του (29 γκολ σε 33 ματς).

Τα όσα απίθανα κατάφερε στην Eredivisie του εξασφάλισαν το «εισιτήριο» για τη Σκωτία και τη Σέλτικ. Το νωθρό ξεκίνημα έδωσε τη σκυτάλη στην… απογείωση. Ο Κρητικός επιθετικός έχει βρει τα πατήματά του και με 12 γκολ σε 23 ματς, οδηγεί τους Κέλτες στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ κατέγραψε 90λεπτο (και) στον θρίαμβο επί της Ρέιντζερς και έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Σέλτικ. Μάλιστα, μετά το ντέρμπι της Γλασκώβης ο Κρητικός φορ έγινε και τραγούδι!

«Ο Γιακουμάκης έρχεται από την Ελλάδα, όταν παίζει σκοράρει με ευκολία. Ηγείται της επίθεσης και το Νο 7 της ομάδας μας είναι δώρο από τον Θεό», αναφέρουν οι -άκρως τιμητικοί- στίχοι του τραγουδιού.

Giakoumakis comes from Greece

When he plays he scores with ease

He leads the line he plays up top

Our number 7 gift from God 🍀🇬🇷

Hope these lyrics are right and apologies for the voice 😅 I had pretty much lost it at that point for obvious reasons 🤣🍀

