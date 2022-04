Βίντεο με την έκταση των καταστροφών και τα θύματα στην Ουκρανία, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, έδωσε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Kyiv Post.

Στον χάρτη εμφανίζονται θύματα, βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές.

Αυτά είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η γενοκτονία του ουκρανικού λαού!» σχολιάζει η εφημερίδα.

Approximate map of the bombing of #Ukraine.

These are crimes against humanity. This is the genocide of the #Ukrainian people! pic.twitter.com/mUit817pGB

