H Ρωσίδα δημοσιογράφος έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στο Κίεβο, ενώ βιντεοσκοπούσε τις καταστροφές από πυραύλους σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Ποντόλσκι.

Η ντοκιμαντερίστρια για τον ανεξάρτητο ειδησεογραφικό ιστότοπο Insider με έδρα τη Ρωσία και ακτιβίστρια Oksana Baulina, σκοτώθηκε μαζί με έναν ακόμη πολίτη, ενώ δύο άτομα που τη συνόδευαν τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Oksana Baulina, a journalist with The Insider, died in #Kyiv

A woman died under fire in Kyiv while carrying out an editorial assignment. She was filming the destruction after #Russian troops shelled the #Podolsk district of the #Ukrainian capital and was hit by new rocket fire. pic.twitter.com/P2acYZI3Cf

