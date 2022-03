Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από τη συντριβή του Boeing 737, με 133 επιβαίνοντες, στη νότια Κίνα, στην επαρχία της Γκουανγκσί.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φέρεται να δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο πέφτει.

Οι εικόνες δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει κατακόρυφα και με τεράστια ταχύτητα. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αυθεντικότητά του.

#BREAKING: A China Eastern Airlines Boeing 737 airline flight #MU5735 with 133 people on board crashed in Tengxian County, Wuzhou, Guangxi. pic.twitter.com/23kEiQoRDQ

