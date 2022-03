Σύμμαχο στο πρόσωπο του Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ βρήκαν όσοι Ρώσοι αντιτίθενται στον πόλεμο, αναπαράγοντας το μήνυμα του ηθοποιού και πολιτικού που είναι ανοιχτά υπέρ της Ουκρανίας και κατά του Κρεμλίνου.

Το υποτιτλισμένο μήνυμα απευθυνόταν στον λαό της Ρωσίας όπου ο Σβαρτσενέγκερ έχει πολλούς θαυμαστές ενώ ως κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, πραγματοποίησε εμπορική αποστολή στη χώρα.

Ο λογαριασμός του στο Twitter, όπως γράφουν οι New York Times, είναι ανάμεσα στους μόλις 22 που ακολουθούσε ο λογαριασμός του ρώσου προέδρου.

Στο βίντεο, ο Σβαρτσενέγκερ μιλά για την παραπληροφόρηση που υφίστανται οι Ρώσοι σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία. Απευθύνεται ακόμη στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του λέει: «Εσύ ξεκίνησες αυτόν τον πόλεμο και εσύ μπορείς να τον σταματήσεις».

«Σας μιλάω σήμερα γιατί γίνονται στον κόσμο τρομερά πράγματα που τα κρατούν κρυφά από εσάς και που πρέπει να γνωρίζετε» λέει ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. Τονίζει ακόμη ότι είναι ψέμα του Κρεμλίνου η δικαιολογία ότι ο πόλεμος άρχισε για την «αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας».

Ο πόλεμος, προσθέτει ακόμη, δεν άρχισε από την Ουκρανία ή τους εθνικιστές ή τους Ναζί, ούτε και τον ρωσικό λαό, «αλλά από τους ισχυρούς του Κρεμλίνου».

Ο Σβαρτσενέγκερ υπενθυμίζει ακόμη πόσο εκτιμά τους Ρώσους, αλλά και το πώς ο ρώσος μπόντι μπίλντερ Γιούρι Βλασόφ ήταν πρότυπο για τον ίδιο όταν ήταν νέος.

Επιπλέον, μιλά για τον πατέρα του και το πώς είχε πολεμήσει με τους Ναζί στο μέτωπο του Λένινγκραντ. Γύρισε από τον πόλεμο «ένας τσακισμένος άνθρωπος», γεμάτος πόνο από τα τραύματα και ενοχή για το ότι πήρε μέρος.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022