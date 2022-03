Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη σε όλα τα μέτωπα με τις ρωσικές δυνάμεις να υφίστανται βαριές απώλειες και να επιτυγχάνουν μηδαμινή πρόοδο από ξηράς, θαλάσσης και αέρος τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας.

«Η ουκρανική αντίσταση παραμένει σταθερή και καλά συντονισμένη. Η μεγάλη πλειονότητα του ουκρανικού εδάφους, περιλαμβανομένων όλων των μεγάλων πόλεων, παραμένει σε ουκρανικά χέρια», όπως αναφέρεται.

