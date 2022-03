Στη μεγάλη κλήρωση των προημιτελικών του Champions League, που θα γίνει την Παρασκευή, θα βρεθεί η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έφυγε με ένα τεράστιο διπλό από το Μάντσεστερ, επικρατώντας με 1-0 της Γιουνάιτεντ και εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στη φάση των «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ήταν μια ακόμα μεγάλη πρόκριση της Ατλέτικο επί ημερών Σιμεόνε. Μια ακόμη πρόκριση που θύμισε 100% Σιμεόνε.

Οι Ροχιμπλάνκος πήραν το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους και από εκεί και πέρα δεν κοίταξαν ποτέ ξανά πίσω τους, ακολουθώντας μάλιστα και όλους τους… κανόνες του αργεντινού προπονητή.

Η Ατλέτικο κατάφερε να εκνευρίσει τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να φέρει στα μέτρα της το παιχνίδι, καθώς μπόρεσε να «κλέψει» πάρα πολύ χρόνο από την κανονική ροή της αναμέτρησης.

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στο τελευταίο 30λεπτο του αγώνα στο «Όλντ Τράφορντ» παίχτηκαν συνολικά μόλις 11 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα… κανονικού ποδοσφαίρου.

Τι σημαίνει αυτό; Πως στα υπόλοιπα 28 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα η Ατλέτικο καθυστερούσε τη συνέχεια του αγώνα με διάφορους τρόπους, κάνοντας έτσι την αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακόμα πιο δύσκολη.

Έργο Ντιέγκο Σιμεόνε στο 100%!

📊 In the last 30 minutes of the #mufc vs Atletico Madrid game, the ball was in play for just 11:19 minutes. [@UtdArena] pic.twitter.com/JzwJGsbZZ6

— UtdDistrict 🇺🇦 (@UtdDistrict) March 16, 2022