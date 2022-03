Νέα ενημέρωση για την κατάσταση στην Ουκρανία έδωσε ο εκ των διαπραγματευτών της χώρας στις συνομιλίες με τη Ρωσία, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Στην αντεπίθεση έχουν περάσει πλέον οι ουκρανικές χερσαίες δυνάμεις σε αρκετές περιοχές της χώρας έναντι των εισβολέων, γράφει χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Μιχάιλο Ποντόλιακ ανέφερε ακόμα ότι Ρώσοι δημοσιογράφοι έχουν αρχίσει να παραιτούνται από κανάλια, ενώ σημείωσε επίσης ότι η ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας προσπαθεί να βρει συμμάχους των οποίων οι στρατιώτες θα είναι έτοιμοι να πεθάνουν στα πεδία μαχών της Ουκρανίας.

What’s going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in 🇺🇦 fields.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022