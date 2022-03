Η Βίρτους Μπολόνια πραγματοποίησε μια διπλή «βόμβα» ταράσσοντας τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς απέκτησε ως ελεύθερους τους Τορνίκε Σενγκέλια και Ντάνιελ Χάκετ.

Οι δυο παίκτες αποχώρησαν από τη Ρωσία και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, με την ιταλική ομάδα να κάνει κίνηση-ματ και να τους παίρνει από τη ρωσική αρκούδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ιταλοαμερικανός γκαρντ που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, ήταν η πρώτη προσθήκη της ιταλικής ομάδας και είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του με τα χρώματα της Βίρτους στη σημερινή (9/3) αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής του Eurocup κόντρα στη Βενέτσια.

Από την άλλη, την πρώτη του εμφάνιση θα πραγματοποιήσει την Κυριακή (13/3) ο Σενγκέλια στο παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Φορτιτούντο.

Daniel Hackett will play tonight the first game with Virtus Bologna versus Reyer Venezia. Toko Shengelia will make his Virtus debut on Sunday in the Bologna derby against Fortitudo

