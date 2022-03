Στις 26 Δεκεμβρίου και το ματς με το Περιστέρι για το Κύπελλο ο Μπράιαν Ανγκόλα είχε αγωνιστεί τελευταία φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Με τον Κολομβιανό να πετυχαίνει 31 πόντους η Ένωση είχε επικρατήσει 90-77 της ομάδας του Μίλαν Τόμιτς και πήρε την πρόκριση για το Final 4 του Κυπέλλου.

Εκτοτε, η αποκάλυψη της φετινής ΑΕΚ, βρίσκεται εκτός παρκέ καθώς νόσησε με κοροναϊό που του προκάλεσε μυοκαρδίτιδα την οποία και δεν έχει ξεπεράσει ακόμα. Με ανάρτησή του στο Twitter ο Ανγκόλα τονίζει πόσο του λείπει το μπάσκετ, επισημαίνει ωστόσο πως είναι καλά και πως θα επιστρέψει σύντομα στη δράση.

Η ανάρτηση του Ανγκόλα:

«Δεν έχω αγγίξει την μπάλα του μπάσκετ από τις 26 Δεκεμβρίου. Σήμερα συμπληρώνονται δύο μήνες από την ημέρα που διαγνώσθηκα με μυοκαρδίτιδα. Ευχαριστώ όσους προσεύχονται για εμένα. Θα επιστρέψω σύντομα, είμαι καλά, μου λείπει το μπάσκετ».

Haven’t touched a basketball 🏀 since December 26 … today have been 2 months since I was diagnosed with Myocarditis. Thanks to everyone that’s keeping me in your prayers I be back soon 🙏🏾🙏🏾 I’m good just missing basketball 🏀

