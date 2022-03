Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, για να δείξει την υποστήριξή της στους Ουκρανούς, πήρε η διοίκηση της Ζαλγκίρις. Στον αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής (11/3) με την Μπαρτσελόνα, στο Κάουνας, οι παίκτες της λιθουανικής ομάδας, δεν θα εμφανιστούν με τα παραδοσιακά χρώματα, δηλαδή το πράσινο και το λευκό, αλλά στα κυανοκίτρινα της ουκρανικής σημαίας.

Η Ζαλγκίρις γιορτάζει στις 11 Μαρτίου την ημέρα της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση (11 Μαρτίου 1990), ανήμερα δηλαδή του αγώνα απέναντι στους Καταλανούς και αποφάσισε να συνδυάσει την 32η επέτειο στέλνοντας μηνύματα στήριξης προς τους Ουκρανούς, μετά την εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της τελευταίας. «Ας γιορτάσουμε την ελευθερία μας δείχνοντας στήριξη σε εκείνους που ηρωικά πολεμούν γι’ αυτήν στην Ουκρανία αυτό το διάστημα,» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Ζαλγκίρις.

Μάλιστα, ο σύλλογος του Κάουνας καλεί τους φιλάθλους να μεταβούν στη «Ζαλγκίριο Αρένα» για το ματς της 29ης αγωνιστικής της Euroleague με την Μπαρτσελόνα, κρατώντας λιθουανικές και ουκρανικές σημαίες, τις οποίες και θα υψώσουν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Λιθουανίας πριν από το τζάμπολ του παιχνιδιού.

Ο αρχηγός της Ζαλγκίρις Κάουνας, Παούλιους Γιανκούνας προέβη στην εξής δήλωση: «O αγώνας της Ουκρανίας για ελευθερία δεν μπορεί να γίνει κανόνας, κάτι που είναι φυσικά κατανοητό. Δεν μπορούμε απλά να το συνηθίσουμε. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς τους Ουκρανούς και να στείλουμε ένα μήνυμα για την ηρωική τους αντίσταση απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας».

Η Ζαλγκίρις Κάουνας δεν έχει σταματήσει για περισσότερο από μία εβδομάδα να εκφράζει την αλληλεγγύη της στον Ουκρανικό λαό. Στον αγώνα Ζαλγκίρις-Μπαρτσελόνα δε, θα υπάρχουν πολλοί Λιθουανοί πρωταγωνιστές, πέραν αυτών της Ζαλγκίρις.

Στην Μπαρτσελόνα Λιθουανός είναι βέβαια ο προπονητής της, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αλλά και οι Ρόκας Γιοκουμπαϊτις, Ντάριους Μασκολίουνας, Τόμας Μασιούλις, Γιούστας Γκρέινις και Μιντάουγκας Γκουντέλις. Επιπρόσθετα, τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας έχουν φορέσει και δύο παίκτες από το ρόστερ των «μπλαουγκράνα». Ο Μπράντον Ντέιβις και ο Νάιτζελ Χέιζ.

