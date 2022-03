Η Βίρτους Μπολόνια πυροδότησε… βόμβα μεγατόνων, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τόρνικε Σενγκέλια από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Γεωργιανός φόργουορντ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Βίρτους, εκφράζοντας τη χαρά του που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.

«Γεια σας «μπιανκονέρι»! Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ για τα χιλιάδες μηνύματα. Ανυπομονώ να αρχίζω να παίζω για εσάς», τόνισε ο Σενγκέλια στο μήνυμά του.

TOKO È QUI E HA UN MESSAGGIO PER VOI!

“Ciao bianconeri ⚪️⚫️

Sono davvero entusiasta di essere qui, grazie per le migliaia di messaggi. Non vedo l’ora di iniziare a giocare per voi!” 🔥 @TokoShengelia23 #thisisVirtus #thisisUs #WelcomeToko pic.twitter.com/GRWx5laBkx

— Virtus Segafredo Bologna (@Virtusbo) March 8, 2022