Μέρος του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στη Ζαπορίζια (κεντρική Ουκρανία), του μεγαλύτερου του είδους του στην Ευρώπη, βρίσκεται στις φλόγες έπειτα από βομβαρδισμό του ρωσικού στρατού, έκαναν γνωστό ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης, Αντρίι Τουζ, και ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Ενεργκοντάρ, Ντμίτρο Ορλόφ.

«Eπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά», ανέφερε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της εγκατάστασης στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Ορλόφ, στην περιοχή μαίνονται μάχες ανάμεσα σε ρωσικά στρατεύματα και ουκρανικές δυνάμεις και υπάρχουν απώλειες. Ο αιρετός δεν έδωσε λεπτομέρειες, ούτε κάποιον απολογισμό.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022