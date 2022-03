Την παράδοση των Ουκρανών που μένουν στην πόλη Κονοτόπ ζητά Ρώσος στρατιώτης και για να καταστήσει ξεκάθαρη την απειλή του, στα χέρια του κρατά δύο χειροβομβίδες, περπατώντας ανάμεσά τους.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Ρώσο στρατιώτη να κρατά δύο χειροβομβίδες κι ενώ περνούσε μέσα από ένα πλήθος εξαγριωμένων Ουκρανών πολιτών που φώναζαν «ντροπή».

Russian invader walks through crowd of Ukrainians holding up a GRENADE in each hand

«Μην περπατάς δείχνοντας τη χειροβομβίδα» του είπαν κάποιοι, ενώ κάποιοι άλλοι αγνόησαν τον κίνδυνο. Ο στρατιώτης βρισκόταν στην πόλη, που βρίσκεται στη νότια ακτή της Ουκρανίας για να διαπραγματευτεί την παράδοσή της, αφότου ο ρωσικός στρατός την περικύκλωσε.

Όπως αναφέρεται, μίλησε με τον δήμαρχο Άρτεμ Σεμενίχιν και του έθεσε τελεσίγραφο: «παράδοση ή μάχη». Ο Σεμενίχιν μίλησε στους κατοίκους και τους ρώτησε τι θέλουν. «Μας έδωσαν τελεσίγραφο, αν αντισταθούμε, θα διαλύσουν την πόλη με τα πυροβόλα. Εάν πείτε ναι, θα πολεμήσουμε. Ποιος θέλει πόλεμο;», είπε σε μια συγκλονιστική ομιλία. «Να πολεμήσουμε φυσικά» του απάντησαν οι κάτοικοι.

Konotop Mayor and the citizens decide to fight for their town

Konotop Mayor says the Russian dogs posed an ultimatum: unless citizens give up, the bastards shoot the town using artillery..#Ukraine #Russia #StopPutinNOW #StopWarInUkraine #StopWar #StopPutin pic.twitter.com/CBeS54Th4z

