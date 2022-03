Ένα φορτηγό πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά του ουκρανικού λιμανιού της Οδησσού μετά από έκρηξη, όπως μεταδίδει το Reuters. Το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη βύθιση ακόμα ενός εμπορικού πλοίου ιδιοκτησίας Μπαγκλαντές που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μηχανικού.

Δύο μέλη του πληρώματος του εσθονικής ιδιοκτησίας φορτηγού πλοίου Helt βρίσκονταν σε σωσίβια λέμβο στη θάλασσα, δήλωσε ο Igor Ilves, διευθύνων σύμβουλος του διαχειριστή Vista Shipping Agency με έδρα το Ταλίν.

The cargo ship Helt (Panama’s flag) was shot at and hit below the waterline. The ship began to sink. Source: Ukrainian Sea Ports Authority pic.twitter.com/OudEU8alXp

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 3, 2022