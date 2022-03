Ραγδαίες είναι τις τελευταίες ώρες οι εξελίξεις με την υπόθεση της πώλησης της Τσέλσι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Από χθες το βράδυ, έγινε γνωστό πως ο Ελβετός μεγιστάνας, Χάνσγιοργκ Βις σκέφτεται να αγοράσει την Τσέλσι από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, όπως δήλωσε και ο ίδιος στην ελβετική εφημερίδα «Blick».

Σήμερα μάλιστα γνωστοποιήθηκε πως στο πλευρό του Ελβετού βρίσκεται και ο επίσης δισεκατομμυριούχος, Τοντ Μπέλι. Στο «κόλπο» ωστόσο φαίνεται πως μπαίνει και ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ! Ο πρωταθλητής του UFC έκανε μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην οποία δείχνει να μιλά με κάποιον κοντινό του άνθρωπο και να συζητάει για την κατάσταση με την Τσέλσι.

«Η Τσέλσι πωλείται για 3 δις. Πάμε να την αγοράσουμε», λέει χαρακτηριστικά ο ΜακΓκρέγκορ, αναφέροντας παράλληλα ότι θέλει να το… ψάξει το θέμα!

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 2, 2022