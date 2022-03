Μπορεί να βρίσκεται σε μια πτωτική κατάσταση τους τελευταίους μήνες, από τότε που μετακόμισε στο Παρίσι για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν ωστόσο το όνομα του παραμένει ένα από τα πιο μεγάλα brand names του πλανήτη.

Ο λόγος φυσικά για τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σταρ δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ωστόσο το όνομα του αρκεί για να δώσει… χρήμα σε οποιονδήποτε χώρο. Ακόμα και σε αλυσίδα με burger.

Η γνωστή αλυσίδα «Hard Rock Cafe» ανακοίνωσε πως από εδώ και στο εξής θα έχει στο μενού της burger με το όνομα του pulga! Συγκερκιμένα, το νέο «πιάτο» θα λέγεται Messi Burger!

#LetsGetMessi! Starting today in partnership with Leo Messi we’ve kick-started March with our Messi Burger drop! 🍔

Available NOW across our Hard Rock Cafes, the Messi Burger is piled high with this sporting legends’ favorites 🤘🏼#HardRockCafe #MessiBurger pic.twitter.com/BGYD3fmal8

— Hard Rock Cafe (@HardRock) March 1, 2022