Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει εδώ και μια βδομάδα έχει φέρει ένα μαζικό κύμα αποχωρήσεων από τις ρωσικές ομάδες.

Οι περισσότεροι ξένοι παίκτες από όλα τα σπορ έχουν φύγει για τις πατρίδες τους εν μέσω εμπόλεμης κατάστασης, με τελευταίο τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Χάκετ. Παρόλα αυτά δεν έχουν αποχωρήσει όλοι οι ξένοι από τη χώρα.

Τα σενάρια που ακούγονται είναι πολλά, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία ο Μάριο Χεζόνια παραμένει στο Καζάν προς το παρόν, ενώ δεν είναι ο μόνος. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Αρτέμ Κομάροφ, ο Κροάτης φόργουορντ μαζί με τους Τόνι Τζεκίρι και Όου Τζέι Μέιο έχουν παραμείνει στο Καζάν, όπως και ο τεχνικός της Ούνικς, Βέλιμιρ Περάσοβιτς.

Μάλιστα οι τρεις συγκεκριμένοι παίκτες είναι οι μοναδικοί ξένοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που δεν έχουν αποχωρήσει από τη Ρωσία, καθώς οι υπόλοιποι έχουν φύγει.

Δείτε την ανάρτηση:

Hearing that UNICS Kazan has just three foreigners left in the city – Mario Hezonja, Tonye Jekiri and OJ Mayo. Plus, Velimir Perasovic is also in Russia. The rest of the foreign players have left the country.

— Artem Komarov (@art_basket) March 2, 2022