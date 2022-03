Σε γνώριμα… λημέρια επέστρεψε ο Τζάρεντ Σάβατζ, που ανακοινώθηκε από το Λαύριο με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν. Ο 25χρονος γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι στην Ελλάδα και την ομάδα των Μεσογείων πριν μετακομίσει στη Γερμανία όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα των Κράλσχαϊμ Μέρλινς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λαυρίου:

«Η ΚΑΕ Λαύριο – Megabolt με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επιστροφή του Jared Savage στην ομάδα!

Ο Αμερικανός guard/forward (25 χρ., 1.96 μ.) μετά την περσινή σεζόν όπου φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Λαυρίου, μετακόμισε στο γερμανικό πρωτάθλημα (BBL) για την Crailsheim Merlins, με την οποία έλυσε τη συνεργασία του για να επιστρέψει στο Λαύριο-Megabolt, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Jared θα ντεμπουτάρει στον αγώνα της Κυριακής (6/03, 5 μ.μ., ΚΓ Λαυρίου) με τη Λάρισα.

Jared, we are so excited to have you back among us. Welcome back to work».