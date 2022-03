Για να στηρίξει τις ένοπλες δυνάμεις της η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην έκδοση «ομολόγων πολέμου».

Σε ανάρτηση στο Twitter, το υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κάθε μονοετές ομόλογο θα έχει ονομαστική αξία 1.000 Γρίβνα (33,27 δολάρια) και το επιτόκιο που θα προσφερθεί στους επενδυτές θα «καθορίζεται στη δημοπρασία».

«Τα έσοδα από τα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

In the time of military aggression of the Russian Federation, the Ministry of Finance offers citizens, businesses and foreign investors to support the budget of Ukraine by investing in military government bonds. pic.twitter.com/7P7AkxmTaD

— MinFin UA (@ua_minfin) February 28, 2022