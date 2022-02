Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι ρωσικά πολεμικά πλοία βομβάρδισαν ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, υπό σημαία Μολδαβίας και ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά, που επρόκειτο να φορτώσει σιτηρά από ένα λιμάνι κοντά στην Οδησσό.

Συνολικά, τρία μη πολεμικά πλοία έχουν πληγεί, αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη, χτυπήθηκε το τουρκικό Yasa Jupiter, επίσης στα ανοιχτά της Οδησσού.

Το υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας ανέφερε ότι το μολδαβικό Millennial Spirit μετέφερε 600 τόνους ντίζελ. Λίγο νωρίτερα, οι αρχές της Μολδαβίας ανέφεραν ότι το πλήρωμα του πλοίου αποτελείται από Ρώσους και δύο από αυτούς έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρονται σε νοσοκομείο.

According to the Ukrainian commander in chief, a Russian ship hit the vessel under the flag of #Moldova. This happened in the Black Sea, 12 miles from the Southern port of Odesa, #Ukraine. No additional info, as well as no connection with the vessel, per UKR officials. pic.twitter.com/eJxqL9aGFd

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 25, 2022