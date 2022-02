Η συνεργασία με τη Ρωσία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και την σχεδιαζόμενη αποστολή στον Άρη συνεχίζεται, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA.

Δύο ρώσοι κοσμοναύτες βρίσκονται αυτή την περίοδο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μαζί με έναν αστροναύτη της ESA και τέσσερις της NASA, η οποία επίσης σκοπεύει να συνεχίσει την συνεργασία της με τη ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

«Παρά την τρέχουσα σύγκρουση, η διαστημική συνεργασία συνεχίζει να αποτελεί γέφυρα» έγραψε στο Twitter ο Γιόζεφ Άσμπαχερ, γενικός διευθυντής της ESA.

Τυχόν διακοπή της συνεργασίας πιθανότατα θα δυναμίτιζε την ευρω-ρωσική αποστολή ExoMars, της οποίας το δεύτερο σκέλος προγραμματίζεται να εκτοξευτεί τον Σεπτέμβριο για να αναζητήσει ίχνη αρχαίας ζωής στον Άρη.

Notwithstanding the current conflict, civil space cooperation remains a bridge. ESA continues to work on all of its programmes, including on ISS & ExoMars launch campaign, in order to honour commitments with Member States & partners. We continue to monitor the evolving situation.

— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) February 25, 2022