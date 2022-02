Οι αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα του Ντουράμ στη βόρεια Αγγλία, δέχτηκαν μια διαδικτυακή κλήση για βοήθεια. Ένας κλέφτης είχε μπει στο σπίτι μιας κυρίας και εκείνη είχε κλειδωθεί στο δωμάτιο της από όπου και τους τηλεφώνησε μέσω ίντερνετ για να πάνε να τη σώσουν.

Μόνο που όταν ρώτησαν τη γυναίκα που βρίσκεται και εκείνη τους απάντησε στο Ντουράμ δίπλα στο Οντάριο, νόμιζαν ότι πρόκειται περί φάρσας. Και όμως η γυναίκα που ζεί στο Ντουράμ του Οντάριο στον Καναδά μέσα στον πανικό της πάτησε το κουμπί της κλήσης και αντί για το αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, κάλεσε το αστυνομικό τμήμα του Ντουράμ στη Βρετανία. Μια απόσταση δηλαδή σχεδόν 5 χιλιάδων χιλιομέτρων μακριά.

Όταν οι αστυνομικοί από το Ντουράμ της Αγγλίας κατάλαβαν ότι δεν είναι φάρσα και ότι πράγματι μια γυναίκα κινδυνεύει στο Ντουράμ του Καναδά, επικοινώνησαν αμέσως με το αστυνομικό τμήμα εκεί και του είπαν τι ακριβώς συμβαίνει.

Άνδρες της αστυνομίας από το Ντουράμ του Καναδά, έσπευσαν αμέσως προς το σπίτι της γυναίκας όπου πράγματι εντόπισαν έναν 35χρονο άνδρα να είναι μέσα. Οι Καναδοί αστυνομικοί του ζήτησαν να βγει κάτι που αρνήθηκε. Ωστόσο μετά από μισή ώρα ο εισβολέας τελικά παραδόθηκε και συνελήφθη.

🌎 Our quick-thinking control room team helped save a woman 3,000 miles away after an intruder got into her home.

We were contacted on Wednesday on our online Live Chat facility by a distressed woman who reported an intruder trying to get into her home in Durham, Canada. pic.twitter.com/AqbLX1Vazd

— Durham Constabulary (@DurhamPolice) February 11, 2022