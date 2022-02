Όχι, έτσι! Η Μαρία Σάκκαρη προηγήθηκε της Ανέτ Κονταβέιτ με 5-3 στο τρίτο σετ του τελικού του τουρνουά που έγινε στην Αγία Πετρούπολη και σέρβιρε για να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά σε εκείνο το σημείο έπαθε μπλακ άουτ.

Η Εσθονή γύρισε τούμπα το παιχνίδι. Πήρε τέσσερα σερί γκέιμ, έκανε το 7-5 και «έκλεψε» τον τίτλο μέσα από τα χέρια της Ελληνίδας τενίστριας. Η συμπατριώτισσά μας είχε προηγηθεί επίσης με 1-0 σετ και 3-1 γκέιμ στο δεύτερο, αλλά ούτε τότε κατάφερε να κλείσει το παιχνίδι.

Η Ανέτ πήρε το σετ στο τάι μπρέικ (7-4) και έστειλε το ματς σε τρίτο, όπου κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή και να πετύχει την 20 συνεχόμενη νίκη της σε indoors διοργανώσεις και να πάρει το τέταρτο σερί τρόπαιο σε τουρνουά που γίνεται σε κλειστό γήπεδο!

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο στο 2022 και δεύτερο συνολικά στην καριέρα της σε επίπεδο WTA. Μια πικρή ήττα για την Μαρία, η οποία στο κρίσιμο σημείο δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της, δίνοντας την ευκαιρία στην Ανετ να πάρει τη νίκη και το τρόπαιο στο ρώσικο τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Η Ανέτ Κονταβέιτ με μπρέικ στο 6ο γκέιμ προηγήθηκε με 4-2 και λίγο αργότερα βρέθηκε στο 5-3. Η Εσθονή σέρβιρε για το σετ, αλλά η συμπατριώτισσά μας πήρε πίσω το μπρέικ και μείωσε σε 5-4. Στη συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5 και στο 11ο γκέιμ έκανε νέο μπρέικ για το 6-5. Με τέταρτο συνεχόμενο γκέιμ έκανε το 7-5 και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου σετ.

Στο δεύτερο σετ μάλιστα η Σάκκαρη κατάφερε να σπάσει το σερβίς της Κονταβέιτ μόλις στο πρώτο γκέιμ, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε μπροστά με 3-1. Η Εσθονή μείωσε σε 3-2 και μετά από λίγο έκανε μπρέικ και ισοφάρισε σε 3-3. Οι δύο τενίστριες στη συνέχεια κράτησαν τα σερβίς τους μέχρι το 6-6 και το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ. Εκεί η Ανέτ με 7-4 ισοφάρισε σε 1-1 και έστειλε το ματς σε τρίτο σετ.

Η Μαρία παρότι έχασε το δεύτερο σετ, δεν πτοήθηκε. Στο τρίτο ξεκίνησε δυνατά και με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ προηγήθηκε με 2-0. Στη συνέχεια έκανε το 3-0 και λίγο αργότερα βρέθηκε στο 5-3. Σέρβιρε για να πάρει τη νίκη και το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά δεν κατάφερε να κλείσει το παιχνίδι. Η Ανέτ με μπρέικ μείωσε σε 5-4 και μπήκε ξανά στο… κόλπο. Η Μαρία έχασε το μομέντουμ, έκανε πολλά αβίαστα λάθη και η Εσθονή με τρία σερί γκέιμς έκανε το 7-5 και πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου.

